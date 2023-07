Autre Sujet

Selon moi les Remakes devraient être appliqués que seulement à des films / jeux vidéos / série qui n'ont pas marchés.



Prenez par exemple John Doe la série avec Dominique Purcell ou encore Anthem le fameux jeu de EA qui a fait une bombe niveau vente voir pour le cinéma le film la momie (celui avec Tom Cruise) qui devait lancer un univers cinématique autour des films de monstres (pas géant)



Car les 3 franchises cités tous dans leur genre avaient de bonnes idées mais tous on souffert de mauvaises décisions. Hors si on laisse ses idées murir sous de meilleurs auspices / conditions alors là ça peut devenir un hit.



Ces 3 projets j'y croyais et au final déception à l'arrivé.