Je suis tombé sur cette vidéo hier (merci au JdG) qui résume entièrement ce fabuleux jeu qu'est Outer Wilds, et bon sang moi qui adore cette pépite j'ai regardé les 2 heures de vidéo d'une traite tellement c'est passionnant.J'étais passé à côté de tellement de petits détails, à ne pas faire toujours le rapprochement sur les récits des Nomaïs notamment, ou encore des éléments dans le décors qui eux-mêmes racontent des choses, on en apprend même sur l'origine du studio.La façon dont les devs ont pensé à tout pour que le joueur attentif puisse trouver ses réponses, je suis juste émerveillé par la cohérence de cet univers et sa lecture.Regardez moi ça, et désolé pour le spleen qui s'en suivra. Clairement il y en aura pas 2 des jeux qui marquent autant.