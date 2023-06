Du moins c’est ce que sous entends le producteur du jeu - Shu Takumi - quant à possibilité d’une séquelle (qui fait plus de sens qu’une suite directe au premier opus).Enfin(roulement de tambours du chantage habituel) que le remaster de Ghost Trick : Phantom Detective se vende bien.Ce qui est loin d’être gagner pour un jeu qui a beaucoup moins d’écho que Phœnix Wright et sortie uniquement sur DS et Mobile.Pour rappel, le jeu sortira sur Switch le 30 Juin prochainement en demat’ chez nous mais en physique sur les plateformes jap’