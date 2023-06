Petit jeu qui m'a l'air tout à à fait sympathique, Another Crab's Treasure vous fait incarner un bernard-l'hermite qui doit "retrouver sa carapace" dans un océan pollué et affronter divers crustacés ou autres menaces.Le jeu se décrit comme un Souls like avec montée de niveau et compétence, mais sans non plus être aussi exigeant qu'un jeu de FromSoftware. C'est prévu sur Xbox, PC et Switch pour cette année.