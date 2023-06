Eyeshield 21 sera de retour pour un spin off qui s'intitulera "BrainXBrave" toujours fait par Murata.Par ailleurs une vidéo spécial à été dévoilé pour l'occasion du 21 e anniversaire du manga. Un petit court métrage par Village Studio.

posted the 06/09/2023 at 12:33 PM by yanssou