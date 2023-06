J'en profite de la sortie récente de Street Fighter 6 pour un faire un petit partage sur Street Fighter 2 V.A l'époque j'ai trouvé la série assez sympathique même si c'était pas incroyable surtout après l'excellent film d'animation sur Street Fighter 2 mais là je suis tombé au hasard sur le générique sur Youtube et je me suis mangé une baffe de nostalgie comme jamais.J'ai presque envie de revoir toute la série a cause du générique et de mon run sur le World Tour de Street Fighter 6.Je sais pas trop votre avis sur la série, mais pour moi c'était assez sympa avec l'ambiance de l'époque et tout, et si je devrais retenir un combat dans la série ça serait le fight Vega contre Ken avec les 30 litres de sang au sol.Encore une fois, ce n'était pas incroyable mais c'était pas mal. Capcom devrait vraiment faire une série en animation sur Street Fighter, il y a tellement de choses à faire là-dessus en plus (Street 2, 3, alpha etc).C'est quand même un privilège d'avoir connu cette époque.