Ayant une PS5 depuis peu, avant de jouer au "gros jeux" je me devais d'essayer ce Astro Playroom pour qui j'en avais entendu beaucoup de bien, en plus de ça gratuitement, j'allais pas me privé. J'en avais déjà entendu parler avec l'épisode précédent, Astro Bot Rescue Mission mais n'ayant pas de casque VR, je n'ai pas pu y jouer.Bref, Astro Playroom donc est un jeu qui nous fait découvrir la manette PS5 de Sony, un genre de "tuto" pour les nouveaux arrivant comme moi, oui 3 ans après ça a mis le temps c'est vrai ahem...Le jeu se compose en 4 mondes avec 4 niveaux à chaque fois et 1 boss à la fin même si pas dans tous les niveaux,On peut frapper à peu près tout et n'importe quoi, les petits personnages, ou le décors, et les ennemis car oui il yen a mais ils sont pas très coriace.Dommage quand même car le jeu est très court également, il m'a fallut 5 heures à peu près pour le 100 %, car oui il ya beaucoup de secrets à dénicher dans les niveaux.Les niveaux sont en plus de ça très fun, avec au total 4 transformation à découvrir, je dois quand même avouer que j'ai pas du tout était fan deLe jeu est également assez joli, avec de très beaux effets d'eau, de neige ou de lumières, et la bande son est également super aussi, j'aime par exemple beaucoup le thème principal du jeu.Conclusion :Les + :