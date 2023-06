Hello

Petite question.. je collecte le Sonium sous terre ok.

J'en ai genre 250 et qcq Sonium sup.

Je comprends que si je vais voir le Golem sur l'ile du Prélude je peux lui piquer ses cristaux de sonium en échange de mes cailloux, OK!

Mais ensuite.. j'ai péniblement 75 cristaux et j'en fais quoi? J'ai cru lire qu'il en fallait 100 pour un malheureux 1/3 de batterie en plus c'est vrai?

Comment ils font les mecs qui ont 12 batteries? y'a pas une astuce qui m'échappe?

Merci bien!!