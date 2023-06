Helloà l'occasion de la sortie de SF6, je me suis amusé à jouer aux version SNES, MD, PC-E, Saturn des jeux SF2, certain portages étaient vraiment dingues, la 2D sur Saturn avec un bon CRT en RGB reste un bijoux absolu à ce jour.

Who likes this ?

posted the 06/02/2023 at 10:38 AM by fdestroyer