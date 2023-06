La demande est forte depuis le Remake de Resident Evil 2 en 2019 mais rien à faire, Capcom ne semble pas favorable à un Remake de Dino Crisis, du moins pour l'instant...Dino Crisis est un survival-horror sorti en 1999 sur Playstation, le jeu mise tout sur la survie et la fuite, personnage fragile, ressources rares, sentiment de perdre à tout moment, même si la pression est moindre qu'un Resident Evil, l'ambiance du titre et sa replay value force le respect même aujourd'hui.Petite mention sur les animations des dinosaures complètement incroyables pour l'époque.Sa suite, complètement dans l'action mais incroyablement bien foutue, reste une grosse réussite aux yeux des fans notamment grâce à l'alternance entre Dylan et Regina, sa jungle, son rythme fou, son système de combo, et a sa machine d'armes (l'ancêtre du marchand de Resident Evil 4).En réalité le jeu est en quelque sorte l'ancêtre de Resident Evil 4 (sans sa caméra révolutionnaire) tellement on enchaine les moments grandioses 100% action et les moments d'achats d'armes, et les runs bien sûr.Malheureusement pour les prochains volets de la saga, c'est le drame...Je vous laisse avec la vidéo d'un fan qui a fait mumuse avec le Unreal Engine 5.PS : Petit souvenir d'époque.