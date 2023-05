Les Playstation Studios et Bungie s'associent pour proposer des cosmétiques basés sur les univers Playstation dans Destiny 2, moment de communication pour montrer qu'ils sont désormais de la même famille.Bungie seront-ils présent lors du Showcase demain pour annoncer un ou plusieurs jeux ?

posted the 05/23/2023 at 05:08 PM by sora78