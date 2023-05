Annoncé par Optimum le 7 mai, The Super Mario Bros. Movie sera disponible en version numérique à partir du 16 mai 2023, selon Universal Home Pictures. Le film pourra être visionné sur diverses plateformes numériques aux États-Unis qui proposent des films de Universal Pictures Home Entertainment, dont Optimum et d'autres bien connues sur le territoire américain.Cependant, la sortie du film demain semble peu probable en France. Nous devrons donc surveiller la disponibilité sur d'autres plateformes ou envisager de l'obtenir via un VPN. Il convient également de noter que le film est toujours projeté au cinéma et qu'il est soumis à la "chronologie des médias". Il est donc recommandé de rester à l'écoute pour d'autres annonces concernant le moment et le service permettant d'accéder aux versions numériques du film.Voir plus : https://www.gwoo.io/new/le-film-super-mario-bros-dispo-en-vod-des-maintenant-mais-pas-en-france