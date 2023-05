- C'est 12 semaines plus vite que la Nintendo Switch.- Il s'agit de la huitième console de salon la plus vendue de l'histoire du Royaume-Uni.- La console a réalisé l'exploit en 128 semaines et a généré 696 millions de livres sterling. C'est une place devant la Nintendo Switch, qui a atteint deux millions de ventes en 140 semaines.- En ce qui concerne les autres consoles Xbox, la Xbox One reste la machine Microsoft la plus vendue, atteignant deux millions de ventes après 104 semaines.- Il convient de noter que les Xbox Series S et X, en particulier le modèle X, ont souffert d'importants problèmes de stock causés par des pénuries de composants au cours des deux premières années de commercialisation.- La Xbox 360 a mis 110 semaines pour atteindre deux millions de ventes, tandis que la Xbox originale a mit 162 semaines.