Je m'adresse surtout à ceux qui ont terminé le jeu. (Vu que ça fait maintenant 3 mois qu'il est sorti)Pour ma part je viens de le prendre sur PS4, version oldgen qui tourne d'ailleurs très bien, et j'aime beaucoup mes premières heures de jeu dessus.Principalement grâce à la sensation de découverte de Poudlard qui est magnifiquement modélisée ainsi que ces alentours. Clairement à mes yeux le grand point fort du jeu, l'univers est parfaitement retranscrit jusqu'au moindre petits détails (comme les tableaux qui prennent vie) Pouvoir crée aussi son propre personnage renforce aussi cette immersion.L'autre point positif c'est d'avoir placé le jeu à une époque antérieure des films dans les années 1800, ce qui donne de la fraicheur, un contexte inédit et de nouveaux personnages (professeurs, élèves) intéressants à découvrir.Au niveau du gameplay il est accessible et simple à prendre a main ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas riche car dés le début on apprend pas mal de sorts assez variés à utiliser.L'interface, le menu et les quêtes annexes me rappelle un peu pour l'instant dans l'esprit les derniers Assassin's Creed, j'espère que le jeu ne sera pas trop répétitif sur ce point dans la longueur.En tout cas pour l'instant je m'amuse beaucoup en faisant diverses activités (quête principale, annexes, tâches) sans aucun sentiment de lassitude. La magie opère clairement !Un des meilleurs jeux de cette 1ère partie d'année pour moi sans aucun doute ! Et probablement le meilleur de la licence à ce jour.Curieux de voir comment tournera la Switch maintenant ^^