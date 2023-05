J'ai beaucoup aimé Foundation mais j'ai vu qu'il s'est fait défoncer de toutes parts, notamment par les critiques des médias français, j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi, bon faut dire aussi que j'aime beaucoup l'acteur Lee Pace surtout depuis sa performance dans Halt and catch fireDu coup je me demande si les gens ne sont pas trop blasés pour prendre le temps d'apprécier une série.

posted the 05/05/2023 at 05:33 PM by jaysennnin