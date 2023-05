https://noisypixel.net/redfall-review/- Redfall est une anomalie car un match avec une telle équipe derrière ne peut pas être aussi mauvais, et pourtant, il l'est. Il y a ces gouttes d'éléments de tireur de looter, de RPG et de multijoueurs parsemés partout, mais aucun d'entre eux ne fonctionne ensemble, offrant une expérience désordonnée et presque incompréhensible. Pourtant, le jeu de tir et l'exploration restent toujours amusants, grâce à la satisfaction d'éliminer les ennemis et à la conception des niveaux. Cela étant dit, la campagne solo est ennuyeuse, mais la campagne multijoueur pourrait offrir des moments de plaisir consistant à rire du comportement étrange de l'IA ou du fait que personne ne peut trouver les clés d'une porte.https://cogconnected.com/review/redfall-review/- Je me suis amusé à jouer à Redfall, en solo et avec des amis. Il y a une ambiance définie de Salem's Lot dans une ville de la Nouvelle-Angleterre opprimée par une apocalypse de vampire. Tous les personnages sont intéressants à jouer et les monstres sont variés. Pourtant, Redfall ne révolutionne pas le jeu de tir en monde ouvert, ni même ne fait vraiment évoluer la formule désormais familière d'Arkane Austin. Redfall ressemble au produit d'un plan de jeu fiable qui doit être mis à jour.