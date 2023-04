Ce jeu m'a toujours mis mal a l'aise.L'atmosphère est vraiment unique.Une belle réinterprétation du premier Forbidden Siren plus accessible plus linéaire sous forme d'épisodes de série mais qui garde son ambiance dérangeante a souhait,son ambiance sonore bizzare et le fameux et ingénieux sight jacking et ses shibitos.La caméra peut rendre fou et le jeu est hyper sombre mais c'est vraiment un indispensable.Si vous avez jamais fait ce jeu je le conseille a tous les fans de jeux d'horreur a l'ambiance unique.il est dispo en premium psplus alors ne tardez pas il peut partir a tout moment.(l'original aussi d'ailleurs a faire absolument mais qui a évidemment un peu plus vielli...)en attendant Silent Hill 2 R...