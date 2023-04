Non mais là c'est pas possible faut que j'aille en cure de désintox.

J'y joue tellement que j'ai mal au crâne... découvert sur le gamepass je l'ai même acheté sur mon téléphone android pour pouvoir y jouer hors de chez moi.

Il pousse les mécaniques d'adiction à leur maximum : loot régulier, parties variées, combats courts, récompenses bien foutues, plaisir de jeu, intelligence des situations.

Non franchement c'est un must.



Tiens, je vais pas vous dire le titre, à vous de le trouver avec les indices ci-dessus