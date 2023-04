Actualités

Article blindé de spoilers... à ne lire qu’après l’avoir vu naturellement.Voici un avis à chaud sur le film Mario. Plus jeune, j'adorais Mario World (quasiment mon tout premier jeu), Mario Kart, Donkey Kong Country et Mario 64. On peut dire que Mario a énormément contribué à faire de moi un joueur passionné. Je joue toujours à cette série d'ailleurs, le niveau d’adoration a forcément baissé mais je reste un fan et je trouve toujours matière à m’enjailler dans cet univers avec récemment des super moments passés sur les excellents Mario Odyssey, Paper Mario Origami King et Mario Party Superstars.Dernier petit élément de contexte : le premier film Mario des années 90 doit être avec Aladdin l’un des tous premiers films que j’ai vu au cinéma. Forcément à l’époque, à un âge aussi jeune il m’était impossible d’adhérer à ce film étrange et de ne pas en ressortir déçu. J’ai fini par apprendre à en apprécier certains aspects, mais bien plus tard, mini moi est resté un peu amer. Cela vous donne une idée du fort mélange d’envie et d’appréhension que j’ai eu avant de me décider d’aller au cinéma.Pas un traumatisme d’enfance non plus mais…Mais c’est maintenant chose faite et je vais essayer de faire ça vite et bien (à l’image du film) avec un système de points positifs / négatifs+ C’est beau, c’est vraiment beau que ce soit dans ces décors ou ses animations. Ce film peut s’apprécier comme s’il s’agissait. Difficile de rester de marbre face à l’introduction badass de Bowser ou l’arrivée dans le château de la princesse. Bref c’est de bout en bout un plaisir pour les yeux et le voir au cinéma permet de bien en profiter.+ Le rythme, on n’a jamais le temps de s’ennuyer devant un film aussi dynamique. Il y a beaucoup de scènes d’actions : courses et combats avec une mise en scène et une lisibilité maitrisées. Mention spéciale à la Rainbow Road et au parcours d’entraînement de la princesse.+ Les personnages font très bien le job, oui la VF est très bonne mais je ne vois pas matière à en faire des tonnes sur le sujet. Mario et Luigi sont comme ils doivent être, courageux (surtout Mario) et attachants, ils sont comme des étrangers dans un monde fantastique et nous représentent en quelque sorte. Bowser et Kamek offrent un bon mix de sérieux/dangerosité et de comique/ridicule. DK est un très bon rival en grosse brute qui aime frimer, il veut plaire à son illustre père,. Toad est le compagnon mignon et rigolo.Enfin Peach est bien la belle et gentille princesse qu’on pouvait imaginer auquel on a adossé un rôle de leader logique. Certains penseront qu’ils ont poussé un peu fort le curseur de sa puissance mais cela ne m’a pas dérangé et me semble même nécessaire dans un film aussi survolté. Nécessaire aussi pour le public féminin, je ne pense pas aux féministes énervé(e)s de la vie mais aux femmes en général et tout particulièrement les jeunes filles qui devraient pouvoir s’intéresser et se sentir aussi concernées que les garçons par les jeux vidéoIl est charmé, moi aussi+ L’humour, il y en a pas mal mais à faible dose, ce n’est pas le focus du film et parfois il faut une connaissance assez précise de jeux particuliers pour l’apprécier pleinement mais à chaque fois cela fait à minima esquisser un sourire.+ Transition toute trouvée pour aborder les références, nombreuses, j’ai dû en louper, elles ne phagocytent pas le film tant elles coulent de source dans un film qui t’immerge dans les mondes de Mario, tant elles sonnent justes et aussi savent parfois se faire discrètes. Forcément plus tu connais Mario plus tu t’enjailles et c’est tant mieux. La carte du monde façon Mario World chez les Kong est l’exemple parfait du clin d’œil discret qui m’a énormément plu. Le film restera à mon avis agréable pour les autres ou peux servir d’introduction à cet univers et puis quant bien même,Cette map+ Si ce film a peu d’ambitions scénaristiques, à l’image des jeux, il a quand même un beau mérite :. DK et Mario ont toujours fait parti du même univers mais c’est surtout du passé, depuis Bowser donc depuis trèèès longtemps on ne voyait qu’en DK un personnage lourd pour les spin offs ou alors le héros de sa propre série. Là les deux univers se rencontrent vraiment et cela est très simplement et efficacement amené.- Premier point négatif : Sans doute trop d’action, j’aurais aimé que le film soit plus long avec quelques scènes plus « posées ». Ce n'est pas critique dans la mesure où l’on sent que ce film est sûrement une introduction et donc d’autres films pourront apporter du développement.- Dans le même esprit, une tendance a surexploiter les power ups, il est a noté qu’en général ces Power Up sont très bien intégrés comme la fleur de glace cachée dans le bouquet de la princesse entre autres. Mais tout de même en retrouver autant dans un film aussi court me semble un peu too much. C’est dans ces moments là que le film peut parfois prendre des allures de grosse publicité Nintendo, mais bon cela reste un grain de sable dans un océan de bonheur- Les musiques ! Pas de problème pour ce qui est du choix des musiques, seulement je reste juste pas mal frustré que le film ne pioche plus allègrement dans le répertoire des jeux. En fait il le fait, mais sous forme de clin d’œil aux fans, on entend au bon moment quelques notes d’un morceau qui tombe à point nommé et… paf ça s’arrête aussi sec. Entre la beauté du film, le respect du matériau d’origine et les musiques classiques réorchestrées tu sens parfois les larmes monter mais c’est souvent à ce moment là que les mélodies de Koji Kondo s’effacent. En bref c’est une opportunité manquée.Ce genre de musique là aurait pu faire des merveilles- Dernier point, le seul à être vraiment gênant en fin de compte. Les 3 bandes annonces, certes j’ai été quelque peu « faible » de les avoir regardées de ne pas y avoir résisté mais tout de même, elles spoilent quasiment tout le film.. C’est bien dommage, la prochaine fois (car il me parait aussi inévitable que souhaitable qu’il y ait d’autres films) je serai plus vigilant.En conclusion : C’est probable que je retourne le voir au cinéma chose que je n’ai faite qu’une seule et unique fois pour Star Wars III. Si je devais mettre une note c’est un bon 18/20, j’aurais peut être penché pour 19 si je ne m’étais pas bêtement spoilé. Ce film prend certes peu de risque et il est un peu speed mais à côté de ça il fait les choses tellement bien et surtout :