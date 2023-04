Comme d'hab, petit highlight de la semaineEt ne loupez pas Jeudi soir (à 23h30h) Le Live Capcom http://www.twitch.tv/capcomfightersOn va avoir quelques nouvelles infos sur SF6 et d'apres plusieurs sources, une Beta Ouverte va arriver dans la foulé, connaissant Capcom elle va sortir juste à la fin du Live ! Et va surement durer tout le WE !

posted the 04/18/2023 at 10:31 AM by kazey77