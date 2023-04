Blizzard poursuit sa campagne de communication autour de la saison 4 d'Overwatch 2, et de son nouveau personnage, avec cette nouvelle bande-annonce.Outre le contenu inédit présenté, vous remarquerez aussi l'annonce de l'événement, dont les drapeaux flotteront dans les arènes du jeu à partir de juin.Quoique nous en pensions, Blizzard assume désormais cette inclinaison affichée à l'intérieur même de ses jeux., dirons-nous, il nous appartient de choisir nos consommations.Pour autant, je suis tout de même curieux de voir comment cette entreprise évoluera au fil des ans, un bon sujet d'étude qui pourrait devenir un cas d'école, d'une manière ou d'une autre.Il s'avère que Blizzard n'est pas original en cette matière, ce mouvement touche d'autres éditeurs/studios, à l'instar d'Ubisoft. Disney est aussi concerné, dans l'industrie du divertissement, je vous laisse le soin de vous renseigner davantage, si le sujet vous intéresse, et auquel cas, vous pourrez tirer les conclusions que vous souhaitez.Je peux seulement dire, en tout bien tout honneur, que la politique s'invite dans les jeux-vidéos par la grande porte, sans qu'aucun joueur assidu n'en ait jamais formulé le souhait.

Like

Who likes this ?

posted the 04/06/2023 at 05:30 PM by kavalier