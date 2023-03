Little Nighmare un jeu que je voulais faire depuis un moment mais par le nombres de jeux à faire je l'ai oublié et par chance je suis tombé par hasard sur steam a moins de 10 euros , compatible sur steam deck j'ai pu enfin découvrir cette pépite et bordel j'ai tellement surkiffé !Little Nighmare une pépite parmi les petits jeux indés qui plonge le joueurs dans un univers horrifique en suivant les aventures de Six une enfant qui fait face à de nombreux dangers dans une ambiance sombre et glauque.Pour moi je l'ai perçu comme un conte , les thématiques sont vraiment bien travaillé , la DA est juste magistral ,ajoutant cela une très bonne ost et un bruitages qui vient renforcer ce coté morbide et approfondi davantage l'immersion.Les énigmes sont bien travaillés et ont d'ailleurs bien évolué dans le second opus . Le fait de devoir ce débrouiller est un kiffe. J'ai pris plaisir a le faire et même si le scénario est bourré de mystère , l'expérience reste pour moi unique.Un jeu plutôt court entre 4h et 5h mais intense et surtout cette fin ! Je suis resté sans voix.- Un gameplay maitrisé- Environnement et décor- Son ambiance horrifique- L'ost- Les thématiques abordées- Une histoire mystérieuse qui dispose d'un bon fil conducteur.- Des sauts parfois imprécis.- Certains boss oubliable.Little nighmare 2 lui reprends la force du premier du nom en proposant plus de choses avec un budget plus conséquent.La DA est encore plus soigné et les nouveautés offrent une belle différence avec le premier notamment grâce aux changement de décor et de lieux ou encore des énigmes mieux travaillé en duo avec six que j'ai vraiment aimé.Les lieux sont travaillés et les boss sont tous réussi (mention spécial pour le dernier) , la dernière partie est ouf et l'histoire est toujours au rendez vous très cruel pour celui ci ( j'ai quand même une préférence pour le premier )Maigres ces nouveautés j'ai pu entrevoir beaucoup d'imperfection sur les phases de plateforme et les sauts. Le studio a quand même pris un risque en proposant des combats avec une arme de mêlé pas toujours évident qui manque cruellement d'imprécision ce qui peut parfois frustrer par moment.L'histoire ce laisse suivre mais le rythme pour certaines zones reste assez courte et j'aurais aimé voir un peu plus Six qui est plutôt en retrait dans cette épisode.- Une mécanique qui reste efficace- L'ost- La Da encore plus folle- Les décors et environnement encore mieux travaillé.- Des meilleurs boss- L'histoire un régal- Une ambiance beaucoup plus immersif- La dernière partie une dinguerie.- Parfois des passages imparfait- Les phases de combats imprécis et frustrant- Un poil trop court.