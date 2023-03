La suite de la s1 est annoncée pour octobre prochain qui ce nommera Captain Tsubasa: Junior Youth Arc.Ce n'ai d'ailleurs plus le studio David Production mais le studio Kai qui s'occupera de cette nouvelle saison.Staff de l’anime:Directeur : Ono KatsumiStudio d’animation : Studio KAIScénario : Atsuhiro Tomioka (Inazuma Eleven, Pokémon XY)Chara design/Directeur de l’animation : Hajime Watanabe (Ginga e Kickoff!!, School Rumble)Sous Chara designer: Ogura Noriko

posted the 03/23/2023 at 09:02 PM by yanssou