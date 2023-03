Après plusieurs mois de silence, le jeu de Sumo Digital a eu droit à une nouvelle bande-annonce, très courte cependant.On apprend tout de même que le jeu sortira le 8 août sur PC et consoles. Bien avant cela, une beta test technique sera disponible le 25 mai prochain.Pour rappel, The Texas Chainsaw Massacre est une expérience d’horreur multijoueur asymétrique. Les survivants devront ainsi user de leur intelligence et de leur furtivité pour rester hors de la vue de leurs ravisseurs et parvenir à s’échapper, tandis que les membres de la famille de Leather Face devront traquer leurs victimes et les empêcher de s’échapper.J'avais adoré Friday The 13th malgré la légion de bugs et le retard technique, puis je suis un grand fan du film de Tobe Hooper de 1974 et du Remake de 2003 (je l'aime bien ce Remake), j'espère donc un bon petit jeu sympathique et surtout en apprendre davantage sur le déroulement des parties (nombre de joueurs, durée de la partie, les objectifs etc).The Texas Chain Saw Massacre est donc prévu pour le 8 août sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.