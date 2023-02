Page d'accueil





Bonsoir à tous !Dernier article du genre, voire dernier article tout court. Je vous présente une version de Gamekyo inspiré par du neobrutalism. De cette manière, le site ne bouge pas trop de sa version d'origine. Les couleurs choisies sont proches de celles d'origine et permettent un contraste assez fort et donc une bonne lisibilité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.Je suis en train de faire un script JS permettant d'adapter le site à la taille de l'écran (je retire les informations qui ne sont pas forcément intéressantes à consulter sur téléphone, plus de carrousel, la troisième colonne sauté) et le site possède un affichage entièrement en colonne. Est-ce qu'une fois terminé ce script pourrait intéresser certains d'entre vous ?Il serait utilisable sur téléphone via firefox + tampermonkey ou tout autre navigateur compatible avec des scripts js sur téléphone.Si vous avez des idées de script, n'hésitez pas à m'envoyer un mp.Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée.