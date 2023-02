Après une phase 4 plus proche du mauvais que de la moyenne.



Chez Disney on annonçait donc le lancement des choses sérieuses avec la phase 5.



Mais le film pas encore sorti en salle et on peut voir comme un aveu de fébrilité au sein du MCU car voilà t'y pas que le big boss de Marvel, Kevin Feige s'exprime en passant en mode marchand de quincaillerie:

"Spiderman 4 reviendra rapidement et y'aura Tom Holland !"

"Les 4 fantastiques seront un tournant majeur pour le MCU"

et d'autres trucs dont j'ai oublié. Cela indique que chez Marvel on est pas totalement convaincu de la réussite d'Ant-man 3.



En clair chez Marvel on tremble un peu, tout le monde le pense et tout le monde le dit:

"y'a quelque chose de pourri au royaume d'Asgard"

Le marqueur de la baisse du nombre d'abonnés a du réveillé en sueur les esprits chez Marvel les forçant à s'interroger sur la qualité des produits.



Autre indice récent: les rumeurs du retour des personnages préférés du public Ironman et Captain America...en mode ne sortez pas de la salle ceux là vont arrivés.



Alors que vaut cet Ant-man 3...c'est assez difficile à dire après visionnage, disons que c'est genre entre 8 et 11/20.

L'histoire n'est pas difficile à comprendre, en vérité c'est un bon point vu les derniers Marvel qui ne permettait pas très bien de savoir où tout cela allait.

Le truc un peu chiant c'est qu'on tente de garder un faux suspense pendant un trop long moment dans la première partie.

Certains le compare à un sous Starwars (heu on va dire les vrai bon starwars ) on reconnait plus ou moins les mêmes genre de situation (voir même indiana Jones pour une scène bien particulière).

Histoire simple ou sophistiqué dans tous les cas peu importe si derrière la caméra on a un mauvais réalisateur, içi on va simplement le qualifier de Yesmen (des cases sont cochées) qui n'a pas su tirer assez d'émerveillement d'un univers nanoscopique...trop de cgi...exemple certaines scènes aériennes ne procurent à aucun moment l'impression de vitesse, c'est PLAT...WALLOU dans le WAHOU!



Les acteurs rien d'incroyable, à vrai dire même Kang et encore plus lui car Marvel a fait une monumentale erreur pour rendre cette phase 5 folle mais que je ne spoilerais pas.

Mais on va trouver une explication et même une grosse excuse...la quasi totalité du film se passe dans des CGs difficile pour un acteur un moment de rester constant dans la performance, de s'y retrouver dans ce barnum. L'acteur principal alterne le mouais dans la première partie et est par contre meilleure dans la seconde partie du film. On notera que les potes d'Ant-man n'ont pas été repris alors qu'ils étaient parti prenante importante dans le côté humour des films d'Ant-man.



L'univers en lui-même est travailler on sent qu'ils ont voulu faire quelque chose mais les idées bonnes et mauvaises se mélangent. Le côté image de synthèse c'est quand même un tue l'amour.



La musique bonne mais vraiment sans plus.



Quelques moments du film vraiment pas mal tout de même! ...dans la seconde partie.



Le film aurait aussi du être plus court, au moins 3 parties aurait pu être coupé au montage dont la surprise avec Bill Murray totalement inutile! Je comprends sa présence comme un clin d'oeil:

Kang-maître du temps/Bill Murray-c'est le jour de la marmotte.



Quand on parle d'un film en général, on parle des points suivants: histoire, musique, mise en scène, etc

Mais au fil du temps avec Marvel on a vu 2 points supplémentaires à aborder obligatoirement...

1.l'Humour!

Donc niveau humour rien de malaisant c'est juste bon enfant avec quelque fois l'instant bien trop marqué, grossier quoi.

2.Les cuts-scènes post génériques....içi elles sont bien, enfin nécessaire pour l'une car Ant-man marque le début de la phase 5.



Faut-il aller le voir?

Un peu comme Strange 2 je dirais juste vous pouvez aller le voir sans en attendre un grand film, juste du divertissement contrairement à Thor 4 qui n'a aucun intérêt (et où je me suis même endormi).