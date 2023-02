Bonsoir, petit passage rapide pour vous indiquer que la nouvelle mode de certains qui appelaient au boycott du jeu s’amusent désormais à spoiler tout simplement ce dernier, je prends pour exemple le youtubeur Punky qui a passé sa journée à publier ce genre de conneries. Voilà si ça peut éviter à certains de se faire gâcher le plaisir du jeu. Au passage pour moi ce genre d’actions risque de faire plus de mal à une cause que ces gens pensent défendre qu’autre chose. Bref bonne soirée à tous.

posted the 02/08/2023 at 11:59 PM by darksly