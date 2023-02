La Saison 3 d'Overwatch 2 arrive ce 7 février et aura pour thème les légendes chinoises.Une nouvelle carte de type Contrôle sera aussi disponible, la Péninsule Arctique.A noter qu'un partenariat avec SHUEISHA sera disponible du 7 mars au 6 avril, avec un skin légendaire pour Doomfist qui revêtira l'habit culte de Saitama du manga One Punch Man. D'autres évènements inclut la Saint Valentin ou encore le retour de l'Overwatch World Cup.

posted the 02/06/2023 at 06:09 PM by masharu