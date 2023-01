Le prochain jeu smash bros de Masahiro Sakurai qui sortira plus vite que le mur du son.Balancé tout les personages sur Midjourney, et de mixé le tout avec un air des années 80 en mode rétro.Certains sont puissants, d autres c'est sans commentaire...

Who likes this ?

posted the 01/25/2023 at 10:26 AM by ducknsexe