Hello les Kids!!On se refait en ce moment avec un pote les Gears en Coop.Seulement une fois fait le premier (le remaster XB One), on voulait continuer sur le 2.Seulement mon pote a créer un nouveau compte sur Xbox Séries.Gears 2 fonctionne en rétro compatibilité.J'ai retrouver ma liste d'amis xbox 360, mais lui n'y était pas.On a essayer plein de trucs et impossible de nous retrouver sur les jeux 360.Est -ce qu'il est possible de jouer avec de nouveau contacts en coop en ligne sur les jeux 360?Merci beaucoup