Star Citizen

Pourtant le jeu n'a jamais récolté autant d'argent qu'en 2022 pour atteindre le demi-milliard de dollars de financement participatif. Si 2023 promet d'être là encore une année très vide s'agissant du développement, les caisses du studio CIG ne risquent pas de se tarir, et ce qui suit va vous expliquer pourquoi.S'il y a bien un sujet sur lequel lesdu jeu tombent tous d'accord, c'est le développement interminable de Star Citizen, et peut-être aussi que l'essentiel du financement participe au développement du solo Squadron 42 alors même que c'est le multi, Star Citizen, qui est sans cesse mis en avant par CIG pour récolter de l'argent.On peut ainsi parfois voir desexcédés par les retards et demander aux autres de ne plus financer le jeu pour "voter avec leur portefeuille". La majorité de ceux qui suivent le projet de près pensaient en effet que quelquesseulement finançaient de façon outrancière le jeu en rajoutant régulièrement au pot, avec des flottes de dizaines de vaisseaux tous plus énormes les uns que les autres, et donc qu'il fallait que ceux-ci arrêtent pour que CIG fasse quelque chose...Mais dans sa longue lettre publiée fin décembre 2022 , Chris Roberts évoque à nouveau les retards pris par les équipes en matière de R&D pour parvenir aux technologies nécessaires afin de regrouper tous les joueurs sur un même serveur virtuel (le), et puis surtout, il indique queC'est énorme, et ce taux de conversion permet d'expliquer bien des choses : car ce sont en effet bien les nouveauxqui contribuent majoritairement au financement du jeu, absolument pas les anciens là depuis quelques années déjà et dont une partie s'est effectivement lassée des lenteurs.S'il faut reconnaître que pour environ 50€, Star Citizen en a effectivement sous la pédale, les paillettes et l'effet nouveauté du jeu font que les nouveaux joueurs contribuent à toujours plus financer un jeu dont les avancées significatives se font objectivement rares. Certes, la prochaine mise à jour Alpha 3.18 va apporter énormément au jeu, comme la persistance d'une partie à l'autre de tout ce qui est fait au sein d'un même serveur ou bien encore le gameplay de recyclage. Mais cela suffira-t-il à combler les joueurs et assurer un financement du jeu sur 2023 dans la lignée de 2022 ?Rien n'est moins sûr, d'autant donc que la lettre duindique que la technologie de, nécessaire à l'arrivée du prochain système jouable (Pyro) ne verra pas le jour avant la fin de l'année 2023, une information que la majorité de ceux qui suivent le projet a traduite comme "Pyro 2024".Comment toujours avec Star Citizen, l'avenir répondra à nos questions, à condition de faire preuve de beaucoup, beaucoup de patience...