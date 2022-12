Salut à tous,



J'aimerais avoir des retours sur cette machine (je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça sur le net). Je suis un joueur console qui a tout de même déjà eu un pc gamer et qui apprécie grandement le support mais qui, par manque d'instantanéité, l'a "lâché". De plus, j'ai beaucoup moins de motivation depuis un bon moment pour jouer sur console de salon que sur la Switch (j'ai la ps5 aussi et je suis plus joueur Sony que Nintendo mais le côté nomade est tellement pratique). La Steam deck me semble donc extrêmement intéressante, au moins en théorie, à mes yeux. Merci de m'éclairer un peu plus.