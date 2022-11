D'après, un jeu Alien serait potentiellement en développement...Chez Grasshopper manufacturing. Oui vous avez bien lu : le studio japonais de Suda 51, ayant développé la sérieou. Avouons que celle là, on ne s'y attendait pas.La rumeur d'un insider, Tom Henderson, qui parle d'une fuite de documents corroborant le développementQuand on voit la gueule technique deet des productions Grasshopper en général, y'a de quoi être dubitatif...Le jeu viserait la fenêtre de l'été 2023 pour une sortie et serait le AAA caché derrière le nom de code "Marathon"La même source affirme qu'une suite au génialissime Alien Isolation serait également bien en développement, chez un autre studio non annoncé (On croirait du Chièze dans le texte).Enfin, un troisième jeu, Aliens : Dark descent, serait en développement chez Focus.Bref, attendons.