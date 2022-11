The Walking Dead ça s'est finis lundi après 12 ans. Sortie pour la toute première fois en 2010, c'est donc un total de 11 saisons, dont cette dernière qui a été diviser en 3 parties. De quoi avoir développer pas mal de "méchants" dans la série. Voici pour ma part le top 10 des plus marquants.10)- Leader de la Colline avant que Maggie en prenne le contrôle. Gregory se la joue noble mais il s'agit en fait d'un gros traître de la pire espèce. Incapable de se défendre par lui même, il hésite pas à aller voir "ou l'herbe est plus verte" quitte à sauter sur l'occasion dès que ça se présente. Il finira pendu après son énième tentative échouer pour avoir tenté d'assassiner Maggie et reprendre le contrôle de la Colline après qu'il en est été destitué.9)- Membre d'un lieu appeler "Terminus" Il tendera un piège à Rick et compagnie en leur promettant une vie de rêve après que ceux ci n'est plus d'endroit ou aller. Manquant de peu la mort, Rick et les autres parvirent à s'enfuir. Gareth n'est en fait que le chef d'une bande de cannibale. Il finira tuer lui et ses compères dans une chapelle après que Rick et consort aient vu clair dans son jeu.8 )- C'est un peu le rôle du parfait salopard. Gentil qu'en apparence, il hésitera pas à vouloir trahir Rick partit chercher des vivres pour son groupe et pendant qu'il a le dos tourner, vouloir s'attirer les faveurs de Negan. Negan ne supportant pas les lâches, cernera bien vite le double jeu de Spencer et le tuera en l'éventrant, devant les regards de tous ses camarades horrifiés.7) g] Dwight [/g]Dwight fait parti des Sauveurs, comme Negan. Negan avait demandé la main de la femme de Dwight, Sherry. L'apprenant, il décida de s'enfuir avec sa femme. Negan le sut, les rattrapa, se maria sans le consentement de Sherry et punissa Dwight en marquant son visage au fer rouge. Par la suite et par les évènements de la saison 7, Dwight torture Daryl en l'enfermant dans une prison à poil, lui donnant de la pâté pour chien tous les jours et mettant de la musique à fond, toujours la même pour empêcher Daryl de dormir. Daryl vie un véritable calvaire à cause de lui. Si Dwight n'est pas véritablement "mauvais" et qui contrairement à Negan tue à contre cœur, on sent quand même une part de méchanceté en lui. Notamment car il prend quand même un malin plaisir à torturer Daryl, même si c'est sous ordre de Negan.6)- Frère de Daryl, Merle se faisait battre par son père quand il était gosse (comme Daryl) et sa mère était alcoolique. C'est un personnage véritablement odieux et raciste, qui se bat avec T Dog mais Merle l'emporte. Rick décide de le menotter sur le toit pour le "calmer" et revenir le chercher plus tard. On apprend plus tard qu'il se sectionne le poignet pour s'échapper. Il finira par rejoindre les hommes du gouverneur et tortura Glenn qui était parti chercher de la nourriture pour Judith. Il finira tué par le Gouverneur d'une balle après avoir tenté de le trahir en vain.5)- Auparavant collègue de police de Rick et son meilleur ami depuis le lycée, Shane commencera à éprouver des sentiments amoureux envers Lori, la femme de Rick, le croyant mort. Il avait auparavant tenté de sauver Rick, toujours dans le coma mais en vain. Il dit par la suite à Lori que Rick était mort alors qu'il en était même pas sûr, même si il avait toute les raisons de le penser. Lori lui en veut par la suite une fois qu'elle retrouve Rick pour lui avoir "menti" sur sa pseudo mort. Par la suite, Shane vrille complètement, il tente de piquer la femme de Rick, mais également de tuer Rick, pour pouvoir "se taper sa femme en gros". Il hésite pas non plus à le rabaisser en disant qu'il a pas les épaules pour gouverner, mais les autres membres ne font pas confiance à Shane, le jugeant trop instable. Les deux hommes finiront même par se bagarrer violemment. Il finira tuer par Rick après qu'il ait tenté de se débarrasser de lui.4)- Simon est le bras droit de Negan, et son plus fidèle alié en tout cas au début. Violent, imprévisible et calculateur et avec une âme de "leader". Il hesitera pas à foutre des coups de pression à Gregory quand les Sauveurs viennent piller les ressources de la Colline. Mais Simon veut plus que ça, il trahira Negan en massacrant toutes les personnes de la Décharge, comme ça, sans raison et sans son accord. Et tentera de prendre par la suite le rôle de Negan en le trahissant et désirant le tuer. Negan, loin d'être myro se doutera de la supercherie, et lui dit un truc du style "si tu veux ma place, va falloir me tuer". Après un combat violent et au début, même si Simon a le dessus, il finira étrangler à mort par Negan, qui en guise de punition le gardera comme rôdeur dans sa cours. Simon est un homme vraiment sans pitié qui massacre sans raison apparente. A noté qu'il est jouer par Steven Ogg, l'acteur de Trevor dans GTA 5 !3)Membres des Chuchotteurs, les personnes qui vivent parmis les zombies pour surprendre et tuer les survivants. Alpha est la cheffe et Beta son bras droit. Ce sont les principaux antagonistes de la saison 9 et 10.Alpha arrive à la Colline avec plusieurs chuchoteurs dans le but d'échanger sa fille Lydia qui a été capturé par Michonne et Daryl contre Luke et Alden. Elle s'entretient avec Daryl qui refuse de lui donner Lydia car il sait qu'elle la bat. Elle force une chuchoteuse à abandonner son bébé car il pleure mais verra Connie le récupèrer.Alpha tue 2 habitants de la Colline et se déguise pour aller à la foire organisée au Royaume. Elle arrive à jouer un jeu pour obtenir des informations.Elle décapite Tara, Enid, Henry, Tammy Rose, Ozzy, et d'autres habitants sous les yeux de Siddiq et pose leurs têtes sur les piques qui délimitent sa frontière.Elle s'alliera avec Negan pour tenter de prendre le contrôle de la Colline. Elle tue des personnages important de la série. C'est une femme sans cœur qui n'hésiterai même pas à tuer sa propre fille si elle lui désobéi, et puni même cruellement ses membres si ils lui causent du tort. Elle obtient une relation brève avec Negan qui rejoint les chuchotteurs mais c'était en fait un plan administrer par Carole qui libère Negan de sa prison et qui en échange tue Alpha, ce qu'il réussit à faire en jouant l'espion et après que celle ci est voulu tuer se fille.On ne sait pas grand chose de Beta en revanche si ce n'est qu'il est le bras droit de Alpha. C'est une armoire à glace de quasi 2 mètres à la force démesurée. Il finira vaincu lui aussi par Negan et Daryl et dévorer par les zombies.2)Son vrai nom est Philip Blake. Il est le fondateur et leader de la communauté du Woodbury. D'abord montré comme un homme droit et juste, le Gouverneur est en fait une véritable ordure qui n'hésite pas à tuer ceux qui ne viennent pas de Woodbury. . Il devient un véritable monstre après avoir perdu sa fille Penny, devenue Rôdeuse (qui est en réalité sa nièce), et son œil droit, après une bagarre violente avec Michonne après que celle ci tue sa nièce zombies. Depuis ce jour, il voue une haine viscérale à Rick et son groupe et jure de se venger.Il attaquera la prison de Rick avec son armée, après qu'il est réussi à capturer Hershell, le père de Maggie, qu'il finira par tuer, traitant Rick de menteur. Il se bagarra avec Rick qu'il failli tuer mais Michonne finira par le poignarder avec son sabre. Le Gouverneur est clairement l'un des meilleurs antagoniste de la série. A noter que j'ai pas préciser qu'il tue aussi les membres de son propre groupe après que ces dernier se "plaignent" des conditions de vie. Et il tue aussi un des personnages les plus apprécier de la série, à savoir Hershell, mais également Andréa.A noter que dans la BD, le Gouverneur est encore PIRE que ça, et j'insiste sur le PIRE.1)- Meilleur antagoniste de la série tout simplement. En plus d'être une sacrée belle ordure, Negan est aussi l'un des personnages les plus réussi de toute la série. Chef des Sauveurs et leader sans pitié, Negan hésite pas à punir ceux qui lui désobéisse. Il tue deux personnages très important de la série a savoir Glenn et Abraham à coup de sa fameuse batte Lucille (qui est en fait le prénom de son ancienne femme décédée) dans une mort atroce devant tous les yeux horrifiés des membres du groupe de Rick pour "montrer l'exemple".Maggie lui vouera d'ailleurs une haine sans nom pour avoir tuer son mari devant ses yeux. Plus tard, Negan finira vaincu et trahi par Eugène. Il croupira 8 ans en prison, et tentera par la suite de se racheter parmis toutes les horreurs qu'il a commise avant.Finalement, ça se terminera plutôt bien pour lui car il trouvera une autre femme et aura même un bébé avec, néanmoins fallait pas espérer non plus que Maggie lui pardonne comme il espère un peu au dernier épisode de la série. Même si Negan est une belle ordure quand même hein, il a parfois de bon côté, notamment quand il tue Spencer qui n'hésite pas à trahir Rick ou encore quand il massacre un membre de sa tribu quand il essaie de violer une femme qui a été capturée, il semble beaucoup aimer les enfants aussi, notamment Carl mais aussi et surtout Judith. Même si Negan est un monstre, c'est aussi un personnage particulièrement badass et imposant, et sa rédemption vers la fin de la série est assez intéressante. Monstre du passé mais qui a conscience des horreurs qu'il a commise, un putain de personnage !Voilà, j'espère que ce top sur les méchants de TWD vous aura plu. La série est maintenant terminée même si des spin of sont prévu.