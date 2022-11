Pour résumé :- Échec technique à absolument tous les niveaux.- Internet n'exagère pas les problèmes.- Du jamais vu dans un jeu moderne.- Réduction jusqu'à 2 fps pour les objets éloignés.- Pop-in hyper agressif.- Suppression des ombres / effets de lumière.- Style artistique inconsistant.- Déplaisant à regarder et à jouer.- Pokémons qui depop dès que tu t'éloignes un peu d'eux.- Nombreux bugs et glitchs qui gâchent l'expérience du joueur

Like

Who likes this ?

posted the 11/23/2022 at 06:56 PM by ouroboros4