Salut Gamekyo !A l'heure ou la 9G Pokémon débarque dans le monde, je vous partage une petite interview chill (2 heures, seulement) du traducteur qui avait officié sur les versions bleu et rouge, et nous livre en détail les raisons du choix derrière les noms des 151 premiers Poké ! Vous retrouverez sûrement des anecdotes que vous saviez déjà, mais aussi beaucoup d'autres plus méconnues.Je n'en ai regardé que 20 minutes pour l'instant mais ça promet d'être intéressant, et le bonhomme est vraiment sympa. Dites-moi ce que vous en pensez