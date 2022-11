Ils ont fait un classement des jeux vidéo "les plus stressants" au monde : ce fut la grande surpriseMario Kart a été classé comme le jeu vidéo le plus stressant à jouer, selon un nouveau rapport.Une nouvelle étude prenait littéralement le pouls de la communauté des joueurs pour mesurer à quel point il peut être stressant de jouer à différents jeux en suivant la fréquence cardiaque. BonusFinder, un site de jeux et de paris, a constaté que tous les jeux ne sont pas créés égaux en ce qui concerne le niveau de stress qu'ils peuvent infliger aux joueurs.Dans l'étude, 14 joueurs ont joué à 16 jeux différents et ont mesuré leur fréquence cardiaque pendant qu'ils jouaient pour voir lequel la faisait augmenter en moyenne. Le jeu numéro un pourrait être un peu une surprise, même si une fois que vous y réfléchissez, cela a beaucoup de sens. Voici les cinq jeux les plus stressants :Dans l'étude, 14 joueurs ont joué à 16 jeux différents et ont mesuré leur fréquence cardiaque pendant qu'ils jouaient pour voir lequel la faisait augmenter en moyenne.Mario KartJe sais que cela ressemble à un numéro un étrange, mais souvenez-vous de vos courses de Mario Kart les plus intenses. Il y a le stress de prendre du retard et d'essayer de rattraper son retard, mais même si vous êtes en tête du peloton, Mario Kart est conçu pour donner aux joueurs derrière vous d'innombrables outils pour vous faire perdre la première place, de sorte que vous n'êtes jamais vraiment sûr. Et en tant que coureur de combat, vous ne combattez pas seulement la piste, mais d'autres joueurs pleins de bananes qui vous sont lancées. Je comprends parfaitement pourquoi c'est le numéro un.FIFAJe peux comprendre pourquoi un jeu de sport serait ici, même si la FIFA n'est pas exactement un jeu de mile par minute, donc je suis un peu surpris de le voir monter si haut. Certes, les joueurs dévoués de la FIFA ont joué des matchs intenses, mais c'est aussi... le football, et je serais surpris si d'autres jeux de sport n'étaient pas meilleurs. Pour autant que je sache, aucun autre jeu de sport n'a été testé.Call of dutyL'un des jeux de tir les plus intenses du marché avec un temps de mise à mort extrêmement rapide et des poussées d'adrénaline constantes lorsque vous tournez un coin et tirez ou vous faites tirer dessus par vos adversaires. Je comprends parfaitement pourquoi vous êtes ici.Dark SoulsLe seul jeu solo de la liste, et je veux dire, étant donné l'intensité d'un combat de Dark Souls, même contre des ennemis de bas niveau la plupart du temps, où la mort signifie reculer, il a sa place légitime.FortniteDe nombreux matchs de Fortnite, du moins la première partie, impliquent de se promener en essayant simplement de trouver des personnes à tuer, mais une fois que vous vous lancez dans une fusillade / construction de bataille royale? Ouais, c'est vraiment intense.Ils ont également mesuré la fréquence cardiaque maximale, qui a un peu changéIl y avait des limites au nombre de jeux qui pouvaient être testés pour ce studio, et il est intéressant de regarder la liste complète pour voir ce qui n'a pas fait partie du top 5 :Mario Kartfifa20Call of duty (guerre moderne)Dark Souls IIIFortniteCONDAMNERLes gars de l'automnechamp de bataille vcombattant de rueEntre nousGrand Theft AutoUNE!Les Simstraversée d'animauxMinecraftBordecielSkyrim est une pure détente sous forme de jeu vidéo, donc c'est logique. Animal Crossing doit être utilisé comme une sorte de référence. Il est un peu surprenant que Battlefield V ne figure pas sur la liste principale. Parmi nous, c'est aussi quelque chose qui fera battre votre pouls lors d'un match particulièrement intense. Les Sims et Minecraft... moins.En tout cas, le top 5 a beaucoup de sens pour moi, même si j'aimerais voir plus de jeux testés. Une étude de suivi peut être nécessaire.