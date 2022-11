Et oui, il était sorti le 11 novembre 2011 sur PC, Ps3 et Xbox 360. Devenu un monument du RPG occidental, Skyrim a reçu de nombreux prix dont le Goty 2011. Il a également accueilli trois extensions que sont Heartfire, Dawnguard et Dragonborn, bref un très grand RPG encore énormément jouer aujourd'hui.On attend la suite maintenant, TES 6 qui lui est pas prévu avant un bail ! Alors en attendant, bon anniversaire au Dovahkin.FUS-ROH-DAH !!!!Ce main thème de psychopathe !!!