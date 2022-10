article

Et voilà nous y sommes, nous venons de voir le mot FIN à l'adaptation animé COMPLETE de Dai no daibouken ou Fly pour les anciens au terme du 100eme épisode.Il va y avoir comme un vide après ça car depuis 2ans c'était le rendez vous familial du samedi.Et sinon quoi dire?Tout d'abord merci à la Toei d'avoir réadapté ce manga qui a été une baffe pour ma part à l'époque.L'histoire de Dai a été assez complexe car la première approche est venu de la première adaptation paru au club dorothée sous le nom de Fly. C'était sympa mais sans plus au début, et pourtant la curiosité était là.Et puis arrive les derniers épisodes de cette serie où étrangement l'histoire a devenir plus épaisse. Et c'était sur ce climax sur les origines de Fly que s'arrêtait la serie.Par la suite, Dai fut édité en manga par J'ai Lu où tout le monde a compris le véritable potentiel du manga.C'est marrant car la véritable bascule est l'arc Baran où l'histoire passe d'un coté léger à quelque chose de profond. Et c'est justement à ce moment là que la première adaptation s'arrêtait.J'ai vibré comme jamais en lisant ce manga, ça montait en intensité de volumes en volumes, de twist en twist. Dai est devenu pour ma part l'un des meilleurs manga que j'ai lu. Les personnages évoluent façon rpg avec mention spéciale à PopEt avec internet, nous avons tous découvert que nous n'étions pas seul à constater cela, que Dai est un manga qui n'a pas eu, en France, un succès à sa juste hauteur, un anime avec son histoire complète.Le temps passe, le manga reste une sorte de chef d'œuvre dans l'ombre en france.Puis, le jeu vidéo Jump Force arrive avec Dai au casting, grosse surprise et quelques temps plus tard, l'adaptation d'une nouvelle serie animé.Ce fut une excellente nouvelle. AlleluiaPour ma part, cet anime est globalement une réussite car elle est resté très fidèle au manga avec les bons et les mauvais côtés.La première partie est resté légère dans son histoire avec d'ailleurs une volonté de la Toei de rusher les scénes. Ca allait trop vite des fois.Puis l'arc Baran est arrivé et l'histoire ainsi que son rythme se sont posé. Ceux qui ont tenu jusqu'à là ont été récompensé car la qualité a été au rendez vous.( sauf l'épisode hynckel vs lahart)Cet anime a été un bonbon. Certain épisode ont été superbement bien adaptée.J'ai kiffé comme jamais, Dai a enfin eu une adaptation digne de ce nom.Je vous avoue que connaissant l'histoire, j'appréhendais les épisodes suivants car j'avais peur que ça ne soit pas bien adapté. J'ai été rassuré et comblé, les derniers épisodes ont été magistrales avec ce jeux de couleurs sur le crépuscule. Mention spéciale sur les doubleurs et sur l'ost qui a su me faire oublier celle de l'ancienne série.Il ne me reste plus qu'à attendre une adaptation VF complète avant de me prendre le coffret Blue ray.Encore un grand merci à la Toei, et j'en profite pour remercier Sanda, qui a collaboré sur certain épisodes.D'ailleurs Sanda, si tu passes par là, la scène avec le kaizer phoenix est badass, bravo mec.ps: N'ayant pas d'autre blog ailleurs, je me suis permis d'utiliser celui ci pour m'exprimer. Je ne suis pas sur twitter pour faire des post.Et bien sur, toutes les images ne sont pas spoilanteJe m'excuse d'avance pour le HS