Salut !Alors, qu'avez-vous pensé de ce trailer ? Déçu, pas déçu, mitigé ? Comme d'habitude je vois beaucoup de commentaires positifs dessus que négatifs, j'ai l'impression que ce n'est pas encore avec ce FF que les fans seront d'accord xD.Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est d'analyser ce qu'on a vu ! S'il y a des nouveautés dans le gameplay, dans les relations entre les perso, etc. Alors je vous propose ma vidéo analyse (ouais, ma voix est morte, on m'a foutu un Aphasie mais ça part enfin xD)Et vous, qu'avez-vous remarqué ?Pensez-vous que le jeu sera un succession d'arènes type BTA (DmC) ?Ou qu'on sera plutôt sur du FFXII/FFXIV (ce que je pense) ?On a vu les combats, le monde, l'histoire, le sperso... Prochain trailer basé sur l'exploration d'après vous ?