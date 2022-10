sur PC pour Resident Evil 4 Remake est exactement la même que celle de Resident Evil Village



MINIMUM :



Requiert un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10 (64 bits)

Processeur : AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500

Mémoire : 8 Go de RAM

Carte graphique : AMD Radeon RX 560 avec 4 Go de VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti avec 4 Go de VRAM

DirectX : Version 12

Réseau : Connexion Internet à large bande

Remarques supplémentaires : Performances estimées (lorsque l’option Priorité aux performances est activée) : 1080p/60fps.・Le taux de rafraîchissement peut baisser dans les scènes à forte intensité graphique.・AMD Radeon RX 6700 XT ou NVIDIA GeForce RTX 2060 requis pour prendre en charge le ray tracing.



RECOMMANDÉ :



Requiert un processeur et un système d’exploitation 64 bits.

Système d’exploitation : Windows 10 (64 bits)

Processeur : AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700

Mémoire : 16 Go de RAM

Carte graphique : AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070

DirectX : Version 12

Réseau : Connexion Internet à large bande

Notes supplémentaires : Performances estimées : 1080p/60fps・Le taux de rafraîchissement peut baisser dans les scènes à forte intensité graphique.・AMD Radeon RX 6700 XT ou NVIDIA GeForce RTX 2070 requis pour supporter le ray tracing.