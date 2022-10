Voici un très court teaser pour le Resident Evil Showcase de demain et malgré les quelques secondes de la vidéo, on peut supposer pas mal de choses avant le grand soir.En effet, a exactement 0:23 de la vidéo (sur pause), on peut apercevoir Leon avec sa tenue hors chapitre 1, tout comme en 2005 donc, Leon va une nouvelle fois perdre sa magnifique veste bombardier.Ce n'est pas tout la porte qui tombe ressemble énormément a la porte du El Gigante, la zone aussi (le feu a gauche de la porte est identique a la version originale, la nuit etc), il est très probable donc que Capcom balance du Gameplay avec la bête demain vu que les images sont issues du Show.On remarque également que c'est le Duc qui présente le trailer d'annonce (le marchand de ViIIlage), il se peut donc que le bonhomme soit présent demain soir en voix off avec les développeurs de Capcom pour la présentation des différents jeux (Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village Gold Edition et Resident Evil Reverse).Pour finir, lede la fin de la vidéo laisse entendre qu'un autre Resident Evil puisse être annoncé demain mais il faudra plutôt s'attendre un projet de petite envergure comme la compilation Outbreak, du PS VR 2 ou un énième site communautaire.Rendez-vous demain a 23h59 (heure française) pour confirmer tout ça.