Ça fait pas mal de semaines que je me pose la question. EA est t-il en train ENFIN de se réveiller ? Le vrai retour des jeux solo ? Parce que bon, entre le déboire Battlefront 2 et son Pay2win heureusement maintenant le jeu est bien mieux. Le fiasco Battlefield 2042, plus quelques autres trucs bien caca, EA serait t-il en train de remonter la pente pour nous offrir des trucs quali ?



Dead Space Remake, Need For Speed Unbound, SW Jedi Survivor etc... Sans oublier le jeu Iron Man en développement ça commence à envoyer du bois quand même niveaux jeux qui "tâche" alors OK on verra ce que ça donne niveau jeu notamment NFS et le nouveau SW mais ils ont l'air d'avoir enfin compris que les jeux solo ont de l'avenir ! Manquerez plus qu'il ressuscite la licence Medal of Honor tiens x)



Et vous qu'en pensez vous ? Je suis pas le seul à me faire la réflexion au moins ? X)



Ubisoft prends en de la graine...