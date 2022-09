Actualités

C’était la 6ème partie de mon article précédent mais vu la longueur j’ai préféré en faire un article à part, en espérant que les fans de Zelda passeront moins à côté ^_^ Déjà j’espère que ceux qui ne juraient que par Wind Waker et Twilight Princess se sont calmés. J’ai toujours trouvé on ne peut plus idiot d’envisager la sortie de ces gros Zelda 3D à quelques mois du tout nouvel opus. Rien de tel pour embrouiller le public. Evidement il y a de très fortes chances qu’ils sortent un jour sur Switch mais juste pas maintenant. Bref arrêtez d’accorder autant de crédit et d’importance à des gens comme vous et moi qui ne font rien de plus que des conjectures.



Pour ce qui est du jeu en lui-même il est toujours aussi classe, jusque dans sa jaquette et son titre (Titre qui annonce bien la couleur du nouveau gameplay et univers très vertical). Il est également toujours aussi mystérieux mais contrairement aux apparences, c’est pour notre bien. Je m’explique, voilà un jeu qui en tant que suite directe (un peu comme Splatoon 3) ne peut pas vraiment impressionner par l’image. J’en reviens un peu à la même idée que dans le point numéro 4 de l’article précédent : La valeur de ce Zelda se mesurera dans son rythme, dans l’ingéniosité de son overworld, de ses donjons, de ses quêtes annexes et à la qualité de son scénario, ses musiques, ses mécaniques de jeu etc…



Voilà pourquoi il ne faut pas trop lui en demander via trailer surtout à plus de 6 mois de sa sortie! (les gros trailers viendront) Et songez bien au fait que tout ce qu’Internet peux vous révéler avant l’heure va amoindrir le plaisir de la découverte une fois le jeu chez vous. Donc plutôt que de quémander à chaque Direct plus d’infos vous feriez mieux presque de les éviter surtout si l’achat de ce jeu vous semble « indispensable » et que vous n’avez pas besoin d’être convaincus.



La réalité de l’affaire c’est que Nintendo a annoncé ce jeu (et Metroid Prime 4) un peu prématurément à l’inverse des autres titres Switch. Pourquoi ? Parce que Breath of the Wild est le premier jeu de pas mal de possesseur de Switch et le souci c’est qu’il n’avait pas vraiment d’équivalents. Dans ce cas, pas mal de joueurs auraient pu être tenté de revendre leur console car pas ou peu intéressés par les jeux qui ont pris le relais (Mario and co). Ce qui a amené Nintendo dans une situation plutôt inconfortable dans laquelle chaque présentation N Direct était surveillée par les fans de Zelda alors que Nintendo n’avait pas et n’aura peut être jamais envie de dévoiler les spécificités de cet opus.



Venons-en à la dernière partie qui constitue un potentiel bon gros spoiler des familles. Je ne suis pas un amateur de théories fumeuses, je n’en fais pas un business comme un certain Siphano. D’ailleurs les timelines officielles de Nintendo me donnent des migraines. Evidemment les jeux ont des interconnexions entre eux et celles-ci donnent du charme et de la puissance scénaristique à des jeux qui ont pourtant des globalement des scénarios assez simples voir « prétextes ». Au vu du premier trailer le retour de Ganon dans sa forme humaine Ganondorf est bien probable mais il y a un autre retour désormais teasé.



(ALERTE SPOIL, VRAIMENT)



Ainsi il n’y a pas que le royaume d’hyrule qui chiale, j’ai bien versé quelques larmes en arrivant dans le château d’Hyrule de Wind Waker, quand j’ai mis les pieds dans le temple du temps de Twilight Princess et aussi lors de cette scène très épique/critique où Zelda réveille son pouvoir par amour et quand Fay ( ce personnage pourtant mal aimé) se réveille pour communiquer à cette même Zelda, soudainement beaucoup plus cool, la méthode à suivre pour sauver Link (voir les fesses de tout le monde ?)



Alors voilà si Fay n’a pas beaucoup la côte en tant que sidekick c’est aussi parce qu’elle passait après une certaine Midona, beaucoup plus travaillée et au cœur de l’histoire de Zelda Twilight Princess. Logique me direz vous c’est elle la princesse du crépuscule qui donne son titre à ce jeu. La fin de ce jeu laissait d’ailleurs un goût très amère dans la bouche des joueurs vu l’évènement sur lequel elle se terminait (Pour rappel Midona qui brise par une larme le mirroir servant de pont entre son monde et celui de Link). Et pourtant il me semble quasi certain à présent que son peuple, les Twilis fassent son retour dans ce Tears of the Kingdom. Breath of the Wild avait justement cette force là d’être d’un point de vue de gameplay assez burné MAIS tout en restant très Zeldaesque dans son univers. Du caviar pour les fans de longue date de la série en incluant un maxi best of des peuples existants : un design canon, des personnages forts, des reprises musicales, des villages conséquents pour (presque) TOUS les peuples d’hyrules : Zora, Goron, Piaf, Gerudo et même (en brodant avec goût) les Sheikhas pourtant jusqu’ici toujours représentés par juste un seul personnage : Impa.



Alors les Twilis, ces mauvais hyliens envoyé au trou par des sages très sages, n’ont jamais beaucoup marqué les joueurs car Twilight Princess était lui du genre fainéant côté villages. Si Midona et Xanto étaient les personnages clés du scénario, les Twilis en tant que peuple étaient baclés : à peine nommés, genre 3 PNJ et un dongeon. Un peu comme les célestiens en fait mais c’étaient tant mieux vu leurs tronches immondes. Maintenant Je doute que l’on croisera Midona en chair et en os pour des raisons de vieillerie mais sûrement sa descendance (peut être une statue à sa gloire à la limite). Visiblement briser un miroir n’aura pas suffit a contenir le monde du crépuscule, la deuxième facette d’un même monde dixit Zelda. Pour vous en convaincre, simplement regardez la jaquette du jeu, plus précisément l’épée. L’épée sur la jaquette de Breath of the Wild était en piteux état ce qui préfigurait que Link allait morfler (et ça s’est plutôt vérifié par la suite). Qu’est ce que cette épée ci suggère à votre avis ? Ce n’est pas du 100% sûr non plus mais avouez qu’elle à quelque chose de bien familier… Non ?