La couverture de ce numéro est en préparation depuis un certain temps, et son niveau de détail en témoigne. Kratos et Atreus font face à des guerriers en armure, des monstres reptiliens se précipitent dans l'arène de toutes les directions, les frères Huldra préparent leurs armes depuis les hauteurs et un dragon plane dans le ciel nuageux. Pendant tout ce temps, des rayons de feu entrent violemment en collision avec une chaîne de montagnes lointaine. Le magazine diffusé et l'édition Game Informer Gold présentent le père et le fils combattant une légion d'ennemis divins. Limitée à un tirage numéroté par numéro, cette version premium de Game Informer n'est pas disponible à la vente. Pour en savoir plus sur les endroits où vous pourriez obtenir une copie, consultez notre Twitter officiel , Facebook etInstagram , et restez à l'écoute pour plus de détails dans les semaines à venir.

God of War Ragnarök est sur le point de conclure l'ère nordique de la série, une saga qui a vu Kratos expier son passé troublant en devenant un dieu plus consciencieux et un père (légèrement) affectueux. Dans la suite à venir, Kratos et Atreus doivent conjurer une catastrophe préétablie, appelant les anciens et les nouveaux amis à réussir contre Asgard et, espérons-le, à empêcher une guerre totale.J'ai parlé avec le vétéran de God of War et le directeur nouvellement nommé Eric Williams ainsi qu'avec certains concepteurs UX, de combat et de niveau principaux de leur expérience dans la création de la suite tant attendue et des changements les plus importants apportés aux boucles d'action et d'exploration. De plus, vous découvrirez les outils/jouets de Kratos, un royaume nain inédit dans lequel on se sent habité, le nombre sans précédent de fonctionnalités d'accessibilité disponibles au lancement et certaines mises à jour de la qualité de vie, y compris de nouveaux mécanismes de navigation.Bien sûr, ce n'est pas tout. Nous avons d'autres contenus God of War pour votre lecture, y compris un classement de nos cinq boss préférés de la franchise. De plus, Alex Van Aken a assisté à Evo, comparant favorablement l'événement légendaire aux Jeux olympiques. Marcus Stewart a eu du temps sur le terrain avec la prochaine entrée dans la franchise de combat la plus importante de tous les temps, Street Fighter 6. Il y a même quelques pièces indépendantes fantastiques – une, par exemple, documente la création méticuleuse d'un niveau Cuphead. Et si vous vous demandez quels grands jeux sont à l'horizon, nous avons ce qu'il vous faut avec des pages d'aperçu dédiées à la simulation agricole de jeu de rôle de Square Enix, Harvestella, Pokémon Scarlet et Violet de Game Freak, et bien plus encore.