https://www.windowscentral.com/gaming/xbox/xbox-responds-to-playstations-price-hike - Confirmé par Jez Corden, qui a pris contact avec un porte-parole de chez Xbox. Il n'y a aucune démarche en cours pour faire évoluer les prix à la hausse. Xbox : "Nous évaluons constamment notre activité pour offrir à nos fans d'excellentes options de jeu. Notre prix de détail suggéré pour la Xbox Series S reste à 299 $ (250 £, 300 €) et la Xbox Series X à 499 $ (450 £, 500 €)."

Like

Who likes this ?

posted the 08/25/2022 at 07:54 PM by geralt