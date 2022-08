Hello la sphère Gamekyoïte,



J’ai besoin de vos lumières.



Je prévois d’acheter en import, version jap’, sur Switch, plusieurs jeux dont le subarashii HADES.



L’ayant entamé dans sa version Europe, mais non terminé (du fait d’un prêt à un ami sans retour mais ça on s’en fout), je voulais savoir si l’utilisation d’une save sur cette version pourrait ne pas fonctionner???



Merci d’avance pour vos réponses les BG



N.B : je compte le chopper avec FF9 et Chrono Cross sur Play Asia dont les fdp sont gratuits à partir de 102 euros contre 40 y a quelques semaines de cela malheureusement.