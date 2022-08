Les premiers spoils du chapitre tombent et après la douche froide du destin de Big Mom/Kaido, l’hécatombe continue...Yamato mugiwara ? Vous pouvez oublier, la donzelle préfère rester a WanoFin bref, on fini cet arc hyper long en plus d'être inutile dans ses grandes lignes, en espérant que le prochain soit plus minimaliste et mieux maitrisé:1057: Conclusion- Momonosuke et Kinemon (avec Yamato) disent au revoir à Luffy et sa bande.- Yamato n'ira pas avec Luffy et les autres, d'abord il traversera Wanokuni et plus tard il ira en mer.- Luffy donne son drapeau à Momonosuke.- Luffy dit à Momonosuke, Kinemon et Yamato qu'il viendra les chercher au moment où ils voudront naviguer vers la mer.- Luffy, Law, Kid et leurs gangs quittent Wanokuni.- A la fin du chapitre Momonosuke se demande où placer le drapeau.Pas de pause après le chapitre 1057