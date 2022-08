..dans le divertissementGTA 6 compte bien marquer une nouvelle fois toute l’industrie du divertissementStrauss Zelnick, PDG de Talke-Two, a profité des derniers résultats financiers de sa société pour annoncer sa confiance dans le développement du jeu et ne tarit pas d’éloges à son sujet, bien au contraire.Le reste de l'article ci dessoushttps://www.xboxygen.com/News/41932-GTA-6-une-nouvelle-reference-de-creativite-dans-le-divertissement-selon-Take-Two

posted the 08/10/2022 at 03:08 PM by effect