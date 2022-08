"Poupi poupi poupi pou" - Dewey

Après l'article sur les trucs que j'aime pas, un membre a eu l'idée de me faire cracher le morceau : j'écoute quoi ?Alors, j'écoute des trucs de gay et des trucs de vieux. Mais pas que ! Comme des super weemix de Robyn que personne connaît mais que tout le monde connaît quand même parce que les gays l'imposent partout à raison :Autre icône gay, cette fois venue du pays des Kangourous, Kylie Minogue. Mais reprise par des poilus, c'est mieux."Riiiiiiise like a penis" -- Non, on va garder Conchita mais on va mettre un James Bond Theme Officiel. C'est elle qui devrait faire les chansons des nouveaux films, Billie Eilish elle était bof bof.Allez, pardon à Billie Eilish.Moi j'aime les covers intéressantes de vrais musiciens par des vrais musiciens. Pas des PRODUCTEURS qui mettent des boom boom parce que ça fera des vues sur algorithme de je ne sais quelle plateforme de streaming.Et j'aime le 'wock WOCK YEAH !Attention ça va péter....Vous remarquerez que ce sont de vrais gens qui font de la vrai musique (c'est pas une cession acoustique en live, mais c'est quand même des vrais instruments mixés quoi).Que c'est une cover dans un style country/folk qui révèle l'original en ce qu'il s'inscrit dans une tradition américaine et donc, élève le titre d'AC/DC.Et bien sûr on aime tous un groupe de punk rock qui nous prouve que le groupe de Raggae Dance Ace of Base, aussi connu comme le ABBA des années 90, était une usine à tubes.CALMONS-NOUS avec une autre Billie qu'on aime, Billy Joel, qui est un maître.New York State of Mind à qui ont fait référence Jay-Z et Alicia Keys dans Empire State of Mind (et eux, ce sont de vrais musiciens aussi)"Piano Man", "Vienna". Que des tubes instantanément reconnaissables, et pourtant on ne connaît jamais le titre ou l'auteur-compositeur. C'est Billy Joel quoi...Voici Vienna, de Billy Joel, interprété par Ben Platt.J'écoutais Kate Bush avant qu'elle perce en 2022 (rires).Bien sûr j'écoutais surtout la version de Brian Molko et des restes de Placebo en 2004 sur leur Album "Covers" quand j'étais jeune et dépressif (non).En pop, The Weeknd est du niveau de Phil Collins je dirais, on l'entendra encore dans 40 ans, presque tout ce qu'il fait est au niveau. Bien sûr on va faire un pas-chassé vers Boyce Avenue, les rois de la cover de Youtube.Récemment, Joni Mitchell, une icône, s'est positionnée contre les podcasts antivaxx d'extrême-droite sur Spotify. Ses chansons sont inaccessibles à des millions de jeunes sur cette plateforme depuis. C'est presque aussi grave que la désinformation qui tue des gens."Big Yellow Taxi", que vous aurez reconnu pour son sample par Janet Jackon dans les années 90 (c'était moyen).Ou alors "River", déchirant, qu'on n'entend que trop rarement sur les playlist de Noël (Move over, Mariah).Les grands artistes se font référence entre eux. Les américains adorent les featurings, les covers. Quand on est dans une bulle de résonance par contre, on n'a pas les bonnes références.Le maisons de disque introduisent des samples et des covers partielles pour faire fructifier leur catalogue dormant.J'aime aussi remonter au sample du sample."My Woman" de Al Bowlly Lew Stone Monseigneur Band, daté au carbone 14 à 1932devient "YOUR Woman" sous les platines de mixage de White Town en 1997, qui imite d'ailleurs la piètre qualité des enregistrements / détérioration des supports de cet âge.Puis Dua Lipa ramasse les morceaux et la nostalgie qui va avec.Et franchement, je ferais pas exprès d'écouter ça. Mais ça passe.Sinon, j'ai toujours dit que Coldplay ne faisait que des morceaux à jouer à la bombarde, et que Chris Martin chantait comme un practice pipe (c'est un compliment).